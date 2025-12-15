Мишустин рассказал о российских разработках в нефтегазовом секторе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России появились свои конкурентоспособные разработки в нефтегазовом секторе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что правительство создало комплексную систему оценки технологического развития, которая содержит правила расчета и мониторинга достижения целей, характеризует степень лидерства при сравнении с зарубежными аналогами. Для этого сформулированы метрики, которые будут интегрированы во все национальные проекты. Они станут ориентирами при доведении характеристик изделий до лучших мировых образцов.
«
"Такой подход был применен уже в отраслях нефтегазового и транспортного машиностроения. Там также сначала были воспроизведены для внутреннего рынка иностранные образцы, далее — по мере наращивания собственных компетенций — появились свои разработки, что очень важно, которые стали конкурентоспособными на мировой арене", — сказал Мишустин во время совещания по технологической политике.
Премьер отметил, что для ускорения темпов роста российской экономики важно продолжать внедрять инновационные продукты. Он добавил, что передовые решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества товаров и услуг, помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее.
Другие заявления главы правительства
- В России с начала года открыли около 30 центров по беспилотным авиационным системам.
- Активно ведутся сертификационные испытания отечественной линейки самолетов.
- Страна имеет отличный кадровый потенциал для развития экономики и соцсферы.
- Российские инвесторы должны сохранять права на технологии при работе за рубежом.
Сегодня Мишустин также посетил новый центр практической подготовки кадров для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Кроме того, он осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард".
