Мишустин рассказал о российских разработках в нефтегазовом секторе

«

"Такой подход был применен уже в отраслях нефтегазового и транспортного машиностроения. Там также сначала были воспроизведены для внутреннего рынка иностранные образцы, далее — по мере наращивания собственных компетенций — появились свои разработки, что очень важно, которые стали конкурентоспособными на мировой арене", — сказал Мишустин во время совещания по технологической политике.