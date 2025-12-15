https://ria.ru/20251215/mirotvorets-2062048491.html
Замминистра спорта Татарстана внесен в базу "Миротворца"
Замминистра спорта Татарстана внесен в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Замминистра спорта Татарстана внесен в базу "Миротворца"
Заместителя министра спорта Татарстана Ильдара Садриева внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости
Замминистра спорта Татарстана внесен в базу "Миротворца"
Замминистра спорта Татарстана внесли в базу "Миротворца"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заместителя министра спорта Татарстана Ильдара Садриева внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Садриев внесен в базу сайта за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.