Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. У Запада не осталось даже тех "правил", которыми они бы манипулировали, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Тревожит, что нет никаких правил. На Западе говорят, что должны быть "правила, на которых основывается миропорядок", имея в виду, что правилами будет называться то, что им выгодно. Сейчас нет даже таких "правил", которыми Запад манипулировал бы от случая к случаю", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
"Когда надо признать Косово, то это право наций на самоопределение, а когда в Крыму и в других частях Украины люди проголосовали на референдуме после госпереворота – это не самоопределение, а территориальная целостность. Дескать, как им хочется, так они и будут относиться к глобальным событиям большой исторической важности", - подчеркнул он.