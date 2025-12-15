Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад - РИА Новости, 15.12.2025
22:56 15.12.2025
Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад
Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад
У Запада не осталось даже тех "правил", которыми они бы манипулировали, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, косово, россия, донбасс, сергей лавров
В мире, Косово, Россия, Донбасс, Сергей Лавров
Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад

Лавров: у Запада не осталось даже тех "правил", которыми бы они манипулировали

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. У Запада не осталось даже тех "правил", которыми они бы манипулировали, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Тревожит, что нет никаких правил. На Западе говорят, что должны быть "правила, на которых основывается миропорядок", имея в виду, что правилами будет называться то, что им выгодно. Сейчас нет даже таких "правил", которыми Запад манипулировал бы от случая к случаю", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Так, министр сравнил западный подход к признанию независимости самопровозглашенного Косово и референдума на Донбассе, где жители высказались за присоединение к России.
"Когда надо признать Косово, то это право наций на самоопределение, а когда в Крыму и в других частях Украины люди проголосовали на референдуме после госпереворота – это не самоопределение, а территориальная целостность. Дескать, как им хочется, так они и будут относиться к глобальным событиям большой исторической важности", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
