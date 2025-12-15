Лавров высказался о "правилах", которыми манипулирует Запад

"Тревожит, что нет никаких правил. На Западе говорят, что должны быть "правила, на которых основывается миропорядок", имея в виду, что правилами будет называться то, что им выгодно. Сейчас нет даже таких "правил", которыми Запад манипулировал бы от случая к случаю", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".