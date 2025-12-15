Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
22:32 15.12.2025
Лавров прокомментировал обвинения в недостаточной поддержке Ирана
Лавров прокомментировал обвинения в недостаточной поддержке Ирана

Лавров назвал обвинения в недостаточной поддержке Ирана негодными средствами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Обвинения России в недостаточных усилиях по поддержке Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе - это "попытки с негодными средствами", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Знаю, что в иранском обществе было много комментариев. Сейчас эти комментарии сохраняются, в том числе там пытаются обвинить Российскую Федерацию в том, что мы чего-то где-то не доглядели, не доделали. Это "попытки с негодными средствами", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Лавров назвал восстановление санкций ЕС против Ирана позором
Вчера, 22:26
Лавров назвал восстановление санкций ЕС против Ирана позором
Вчера, 22:26
В каждой стране есть политики и в медийном пространстве Ирана можно услышать самые различные мнения, указал Лавров.
"Если всерьез об этом говорить, то ни нынешние, ни бывшие политики не могут предъявить России никаких претензий по поводу того, что на всех этапах развития переговоров мы поддерживали Исламскую Республику Иран", - добавил он.
Министр напомнил, что Россия и Китай не участвовали в разработке механизма "снэпбэк", он был согласован в рамках СВПД, но это было сделано напрямую между Ираном и США.
"Когда мы узнали в 2015 году, что такая "развязка" была найдена между американцами и иранскими переговорщиками, мы поинтересовались, уверены ли наши иранские друзья, что это правильно. Нам сказали, что Иран не собирается ничего нарушать. Мы были в этом убеждены, поэтому данное положение не несло в себе каких-либо рисков", - пояснил он.
Лавров заявил, что Россия не бросит Иран
Вчера, 22:09
Лавров заявил, что Россия не бросит Иран
Вчера, 22:09
"Иранские коллеги не учли того, что американцы могли в любой момент сами отказаться выполнять свои обязательства, что они и сделали. Это не ошибка. Потому что никто не сомневался, что Иран не будет нарушать. Но, как говорится, пришла беда, откуда не ждали", - подчеркнул Лавров.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров
Вчера, 22:00
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров
Вчера, 22:00
 
