Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше того, который присутствует на данный момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас действительно возможности неизмеримо больше, чем нынешний уровень товарооборота", - заявил он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана", отвечая на вопрос об экономическом потенциале договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией.
Глава российского МИД также отметил, что для расширения экономических связей между странами необходимо стимулировать экономических операторов обоих государств и создавать для них хорошие условия. По мнению Лаврова, для успешного сотрудничества государственных структур важно своевременно выполнять свои обязательства. Он напомнил про строительство в Иране железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг".
"С нетерпением ждем, когда закончится работа иранских властей по выкупу земельных участков, что позволит активно начать и завершить строительство этого примерно 160-километрового участка железной дороги", - сказал он.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.