Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана
22:20 15.12.2025
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана
Потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше того, который присутствует на данный момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
экономика, иран, россия, москва, сергей лавров, масуд пезешкиан
Экономика, Иран, Россия, Москва, Сергей Лавров, Масуд Пезешкиан
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана

Лавров: потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше, чем сейчас

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше того, который присутствует на данный момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас действительно возможности неизмеримо больше, чем нынешний уровень товарооборота", - заявил он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана", отвечая на вопрос об экономическом потенциале договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией.
Глава российского МИД также отметил, что для расширения экономических связей между странами необходимо стимулировать экономических операторов обоих государств и создавать для них хорошие условия. По мнению Лаврова, для успешного сотрудничества государственных структур важно своевременно выполнять свои обязательства. Он напомнил про строительство в Иране железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг".
"С нетерпением ждем, когда закончится работа иранских властей по выкупу земельных участков, что позволит активно начать и завершить строительство этого примерно 160-километрового участка железной дороги", - сказал он.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров
