Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше того, который присутствует на данный момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С нетерпением ждем, когда закончится работа иранских властей по выкупу земельных участков, что позволит активно начать и завершить строительство этого примерно 160-километрового участка железной дороги", - сказал он.