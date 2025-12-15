https://ria.ru/20251215/lavrov-2062242678.html
Лавров заявил, что Россия не бросит Иран
Лавров заявил, что Россия не бросит Иран - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров заявил, что Россия не бросит Иран
Комментаторы в западных странах, которые говорят, что Россия якобы "бросит" Иран, если наладит отношения с США, врут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
Лавров заявил, что Россия не бросит Иран
Лавров: Запад врет, говоря, что Россия якобы бросит Иран
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Комментаторы в западных странах, которые говорят, что Россия якобы "бросит" Иран, если наладит отношения с США, врут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже вам ответил, что они врут. Пусть приведут хоть один пример, когда ради отношений с какой-то одной страной – большой, великой – мы предали другую, нашего давнего друга и соратника?" - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана
".
"Если вам задают такие вопросы, то попросите привести пример, когда и кого мы предали? Нам говорили, что мы "предали" Сирию
. Никого мы не предавали. Сейчас там произошли события, которые считаем внутренним делом САР. Мы имеем ровные, устойчивые отношения с новыми властями. Пусть приведут пример, когда, как им кажется, Россия
кого-то "бросила", - добавил министр.
По его словам, он не слышал примеров, с помощью которых можно было бы убедить другие страны в том, что России якобы нельзя доверять.
"Если примером является, как они говорят, "неспровоцированное нападение России на Украину", то какие дипломаты – такие и аргументы", - заключил министр.