Лавров заявил, что Россия не бросит Иран

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Комментаторы в западных странах, которые говорят, что Россия якобы "бросит" Иран, если наладит отношения с США, врут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, он не слышал примеров, с помощью которых можно было бы убедить другие страны в том, что России якобы нельзя доверять.