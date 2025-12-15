Лавров прокомментировал планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о плане создать в Германии крупнейшую армию Европы свидетельствуют о возрождении милитаризма, в прошлый раз такое было под лозунгами нацистов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это возрождение милитаризма. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет, что Германия поставила цель снова стать "первой, главной военной силой" в Европе. Он забыл, что в прошлый раз, когда его страна стала главной военной силой в Европе, это было под нацистскими лозунгами и под лозунгами завоевания всех других наций вокруг гитлеровской Германии, превращения славян и евреев в рабов либо просто в материал для уничтожения путем сжигания в печах концентрационных лагерей", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Как отметил Лавров, когда в Европе потомки тех, кто служил в СС или был функционером в нацистской партии, начинают вспоминать своих предков, это не может не вызывать тревогу.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о намерении превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы. Как писала газета Wall Street Journal, вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, включающий переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".