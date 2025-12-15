Рейтинг@Mail.ru
Лавров сравнил Европу с врачом-двоечником
21:53 15.12.2025
Лавров сравнил Европу с врачом-двоечником
Лавров сравнил Европу с врачом-двоечником
Европа своим подходом к конфликту на Украине похожа на врача-двоечника, который не разбирается в болезни, а дает таблетку, чтобы на время стало легче, заявил...
2025
Лавров сравнил Европу с врачом-двоечником

Лавров: Европа своим подходом к конфликту на Украине похожа на врача-двоечника

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Европа своим подходом к конфликту на Украине похожа на врача-двоечника, который не разбирается в болезни, а дает таблетку, чтобы на время стало легче, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа похожа на врача-двоечника, который не хочет понять, с какой болезнью ты к нему пришёл, а даёт тебе просто какую-то таблетку или микстуру, чтобы тебе на пять минут стало чуть легче. Диагноз эти европейские "врачи" не ставят", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
25 ноября, 13:24
25 ноября, 13:24
 
