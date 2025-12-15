Рейтинг@Mail.ru
Источник опроверг сообщения СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 15.12.2025 (обновлено: 21:43 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/kupyansk-2062229143.html
Источник опроверг сообщения СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска
Источник опроверг сообщения СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 15.12.2025
Источник опроверг сообщения СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска
Сведения украинских СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска недостоверны, сообщил источник в Объединенной группировке войск. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:14:00+03:00
2025-12-15T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056605907.html
https://ria.ru/20251206/obstanovka-2059816320.html
https://ria.ru/20251202/amerika-2058995521.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
Источник опроверг сообщения СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска

РИА Новости: сообщения о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска недостоверны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сведения украинских СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска недостоверны, сообщил источник в Объединенной группировке войск.
«

"Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности", — сказал собеседник агентства.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
21 ноября, 15:14

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.

Источник добавил, что Киев ради выгодных для себя корректировок мирного плана США вводит международную общественность в заблуждение об обстановке на фронте.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля", — отметил он.

Как сообщил начальник пресс-службы "Запада" Леонид Шаров, бойцы надежно контролируют все районы Купянска. ВСУ при атаках на город ежедневно несут большие потери.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
6 декабря, 08:00

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Дональд Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала