МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сведения украинских СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска недостоверны, сообщил источник в Объединенной группировке войск.

« "Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности", — сказал собеседник агентства.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.

Источник добавил, что Киев ради выгодных для себя корректировок мирного плана США вводит международную общественность в заблуждение об обстановке на фронте.

« "Подразделения группировки войск "Запад" прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля", — отметил он.

Как сообщил начальник пресс-службы "Запада" Леонид Шаров, бойцы надежно контролируют все районы Купянска. ВСУ при атаках на город ежедневно несут большие потери.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначальногона четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.