https://ria.ru/20251215/kupjansk-2062235302.html
Группировка "Запад" ликвидирует три малые группы ВСУ в Купянске
Группировка "Запад" ликвидирует три малые группы ВСУ в Купянске - РИА Новости, 15.12.2025
Группировка "Запад" ликвидирует три малые группы ВСУ в Купянске
Идёт ликвидация трех заблокированных в районе Юбилейный в Купянске малых групп ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:06:00+03:00
2025-12-15T21:06:00+03:00
2025-12-15T21:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
юбилейный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_0:57:2986:1737_1920x0_80_0_0_9f258f5abe13b8652a97ef3b1132f974.jpg
https://ria.ru/20251215/kupyansk-2062234585.html
юбилейный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_391036807179127095a810a35235a4f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юбилейный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Юбилейный, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" ликвидирует три малые группы ВСУ в Купянске
Группировка "Запад" ликвидирует три группы ВСУ в районе Юбилейный в Купянске