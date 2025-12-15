Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоквартирном доме на улице Оснабрюкской в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА ночью 12 декабря, он поручил максимально быстро восстановить жилое здание, сообщает пресс-служба правительства региона.

В правительстве области глава региона провел заседание Оперативного штаба, где рассмотрено исполнение ранее данных поручений по оказанию поддержки жителям.

На месте Королев ознакомился с работой пункта приема обращений от граждан для оценки нанесенного ущерба движимому и недвижимому имуществу. Прием заявок ведется в штабе, развернутом Главным управлением МЧС России по Тверской области.

По поручению главы региона оперативно были начаты восстановительные работы в доме. В кратчайшие сроки проведено обследование, которое подтвердило, что несущие конструкции здания не повреждены.

Восстановлено газоснабжение жилого фонда, закрыт тепловой контур. В пострадавших квартирах уже заменены 34 оконных блока, в понедельник дня будут установлены еще 25. Сегодня же подрядная организация приступит к внутренней отделке жилых помещений. В обеспечении оперативности работ активное участие принимают производственные компании из Тверской области.

"Считаю, что взят хороший темп восстановительных работ. По отдельным направлениям, в частности по установке окон, есть значимая динамика. Важно, что удалось довольно оперативно организовать все процессы. Нужно сделать все возможное, чтобы наши дорогие граждане чувствовали поддержку", - отметил Королев.