Рейтинг@Mail.ru
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:44 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/korolev-2062178220.html
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома - РИА Новости, 15.12.2025
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоквартирном доме на улице... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:44:00+03:00
2025-12-15T16:44:00+03:00
тверская область
виталий королев
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062176251_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_84631e7068c22d16f5417ceb5445d0b2.jpg
https://ria.ru/20251213/gibel-2061835431.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062176251_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_2a6b935d0481865be1b5c4502f8cd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев, тверь
Тверская область, Виталий Королев, Тверь
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома

Виталий Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоквартирном доме на улице Оснабрюкской в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА ночью 12 декабря, он поручил максимально быстро восстановить жилое здание, сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве области глава региона провел заседание Оперативного штаба, где рассмотрено исполнение ранее данных поручений по оказанию поддержки жителям.
На месте Королев ознакомился с работой пункта приема обращений от граждан для оценки нанесенного ущерба движимому и недвижимому имуществу. Прием заявок ведется в штабе, развернутом Главным управлением МЧС России по Тверской области.
По поручению главы региона оперативно были начаты восстановительные работы в доме. В кратчайшие сроки проведено обследование, которое подтвердило, что несущие конструкции здания не повреждены.
Восстановлено газоснабжение жилого фонда, закрыт тепловой контур. В пострадавших квартирах уже заменены 34 оконных блока, в понедельник дня будут установлены еще 25. Сегодня же подрядная организация приступит к внутренней отделке жилых помещений. В обеспечении оперативности работ активное участие принимают производственные компании из Тверской области.
"Считаю, что взят хороший темп восстановительных работ. По отдельным направлениям, в частности по установке окон, есть значимая динамика. Важно, что удалось довольно оперативно организовать все процессы. Нужно сделать все возможное, чтобы наши дорогие граждане чувствовали поддержку", - отметил Королев.
Глава региона подчеркнул: возвращение жителей домой, в комфортные условия проживания, в максимально короткие сроки является абсолютным приоритетом.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Королев поручил разобраться с причинами гибели детей на пожаре
13 декабря, 13:25
 
Тверская областьВиталий КоролевТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала