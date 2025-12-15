Рейтинг@Mail.ru
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву - РИА Новости, 15.12.2025
19:15 15.12.2025
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Бельгия продолжает выступать против предложения по использованию активов РФ. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, бельгия, россия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву

Каллас: Бельгия продолжает выступать против использования активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Бельгия продолжает выступать против предложения по использованию активов РФ.
"Что касается репарационного кредита, то это очень сложно. Конечно, сегодня мы снова слышали опасения Бельгии, и я думаю, что все присутствующие за столом понимают опасения Бельгии и готовы разделить это бремя", - сказала она по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас
В миреБельгияРоссияБрюссельКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
