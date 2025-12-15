БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Бельгия продолжает выступать против предложения по использованию активов РФ.
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву - РИА Новости, 15.12.2025
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Бельгия продолжает выступать против предложения по использованию активов РФ. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
бельгия
россия
брюссель
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
бельгия
россия
брюссель
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву
Каллас: Бельгия продолжает выступать против использования активов РФ
Кая Каллас. Архивное фото