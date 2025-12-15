Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что смена спортивного гражданства российской теннисистки Полины Кудерметовой даст ей возможность выступить на Олимпийских играх.
В воскресенье стало известно, что Кудерметова будет представлять Узбекистан на международных турнирах. В профиле 22-летней уроженки Москвы на сайте Международной федерации тенниса (ITF) указан узбекистанский флаг. Она занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
"Отток спортсменов существовал всегда. Допуск к выступлениям за другую страну - это процесс, который занимает не один день. Понимают, что до летней Олимпиады остается не так много времени, чтобы заранее оформить все документы. Например, в теннисе от страны могут поехать всего несколько человек. В такой ситуации у спортсмена появляется возможность выступить за другую страну, особенно если он понимает, что там нет сильной конкуренции. Иначе у него просто не было бы шанса выступить на Олимпиаде или пройти отбор, представляя Россию" - сказала Журова.
Наивысшей позицией Кудерметовой за карьеру является 54-я строчка рейтинга в апреле 2025 года. За свою карьеру она не выиграла ни одного титула под эгидой WTA. Ее сестра Вероника Кудерметова занимает 30-е место в рейтинге WTA.