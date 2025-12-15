Рейтинг@Mail.ru
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:15 15.12.2025 (обновлено: 11:32 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/grazhdanstvo-2062080441.html
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что смена спортивного гражданства российской теннисистки... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T11:15:00+03:00
2025-12-15T11:32:00+03:00
теннис
спорт
светлана журова
полина кудерметова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844085512_0:195:1920:1275_1920x0_80_0_0_36a1697fd2fa2abdb48e4fbc169a5705.jpg
/20251204/potapova-2059852511.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844085512_0:15:1920:1455_1920x0_80_0_0_7513bf1e9a2da920ce510ab49fa93f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана журова, полина кудерметова
Теннис, Спорт, Светлана Журова, Полина Кудерметова
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства

Журова: смена спортивного гражданства даст Кудерметовой шанс выступить на ОИ

© Фото : Соцсети ITF / Srdjan StevanovicПолина Кудерметова
Полина Кудерметова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Соцсети ITF / Srdjan Stevanovic
Полина Кудерметова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что смена спортивного гражданства российской теннисистки Полины Кудерметовой даст ей возможность выступить на Олимпийских играх.
В воскресенье стало известно, что Кудерметова будет представлять Узбекистан на международных турнирах. В профиле 22-летней уроженки Москвы на сайте Международной федерации тенниса (ITF) указан узбекистанский флаг. Она занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
«
"Отток спортсменов существовал всегда. Допуск к выступлениям за другую страну - это процесс, который занимает не один день. Понимают, что до летней Олимпиады остается не так много времени, чтобы заранее оформить все документы. Например, в теннисе от страны могут поехать всего несколько человек. В такой ситуации у спортсмена появляется возможность выступить за другую страну, особенно если он понимает, что там нет сильной конкуренции. Иначе у него просто не было бы шанса выступить на Олимпиаде или пройти отбор, представляя Россию" - сказала Журова.
Наивысшей позицией Кудерметовой за карьеру является 54-я строчка рейтинга в апреле 2025 года. За свою карьеру она не выиграла ни одного титула под эгидой WTA. Ее сестра Вероника Кудерметова занимает 30-е место в рейтинге WTA.
Теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Миллион долларов в юности": почему "вторая Шарапова" угнала на Запад
4 декабря, 17:50
 
ТеннисСпортСветлана ЖуроваПолина Кудерметова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала