Головин и Сафонов потеряли в стоимости на трансферном рынке

Выступающие в чемпионате Франции по футболу россияне Александр Головин и Матвей Сафонов потеряли в стоимости на трансферном рынке, сообщает Transfermarkt. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
