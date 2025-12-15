Рейтинг@Mail.ru
15:36 15.12.2025 (обновлено: 15:45 15.12.2025)
Головин и Сафонов потеряли в стоимости на трансферном рынке
Головин и Сафонов потеряли в стоимости на трансферном рынке
/20251203/futbol-2059630079.html
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выступающие в чемпионате Франции по футболу россияне Александр Головин и Матвей Сафонов потеряли в стоимости на трансферном рынке, сообщает Transfermarkt.
По данным портала, выступающий за "Монако" полузащитник Головин подешевел на 2 млн - до 18 млн евро, стоимость вратаря "Пари Сен-Жермен" Сафонова на трансферном рынке снизилась на 3 млн - до отметки 15 млн евро.
Полузащитники "ПСЖ" Витинья и Жуан Невеш прибавили в цене на 20 млн и обогнали своего товарища по команде Усмана Дембеле (100 млн), став самыми дорогими игроками французской Лиги 1 (оба - по 110 млн евро).
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Головин заявил, что считает себя лидером "Монако"
3 декабря, 20:36
 
Футбол Спорт Александр Головин Матвей Сафонов Витинья (2000) Монако Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
