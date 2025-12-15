Головин и Сафонов потеряли в стоимости на трансферном рынке

Сборная России по футболу перед матчем с Катаром. Первый ряд (слева направо): Антон Зиньковский, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Фёдор Чалов, Сергей Волков и Александр Головин; второй ряд (слева направо): Артём Макарчук, Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Артём Макарчук, Руслан Литвинов.