16:34 15.12.2025
Германия планирует расширить оборонное сотрудничество с Украиной, пишут СМИ
в мире, берлин (город), украина, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия
Германия планирует расширить оборонное сотрудничество с Украиной, пишут СМИ

Bild: ФРГ планирует расширить оборонное сотрудничество с Украиной

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldФлаги Германии, Украины и ЕС
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Флаги Германии, Украины и ЕС. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Берлин планирует расширить оборонное сотрудничество с Киевом, создавать и применять на Украине оружие из общего производства, а также увеличить число военных экспертов в посольстве ФРГ в стране, сообщает газета Bild со ссылкой на документ в десяти пунктах.
"Согласно этому плану, предполагается запуск объемного оборонного партнёрства", - пишет издание.
По его данным, документ был подписан в рамках немецко-украинского экономического форума в Берлине.
План, среди прочего, предполагает применение на Украине оружия из общего производства, а также увеличение числа военных экспертов в посольстве ФРГ в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
В миреБерлин (город)УкраинаГермания
 
 
