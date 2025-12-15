Рейтинг@Mail.ru
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:16 15.12.2025
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора
единоборства
спорт
муслим гаджимагомедов
конор макгрегор
бокс
спорт, муслим гаджимагомедов, конор макгрегор, бокс
Единоборства, Спорт, Муслим Гаджимагомедов, Конор Макгрегор, Бокс
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора

Боксер Гаджимагомедов заявил, что победил бы Макгрегора

© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов
 Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Федерация бокса России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости заявил, что победил бы в бою бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Ранее Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
"Можно, - ответил Гаджимагомедов на вопрос о желании провести поединок с Макгрегором. - Победил бы я, конечно".
Макгрегору 37 лет. В 2017 году он проиграл Флойду Мейуэзеру техническим нокаутом в своем единственном бою по правилам бокса в карьере.
Россиянин Давид Суров и Арман Маханов из Узбекистана во время боя на чемпионате мира по боксу - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Бил как терминатор!": исторический триумф российского бокса в Дубае
