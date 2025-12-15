Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости заявил, что победил бы в бою бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Макгрегору 37 лет. В 2017 году он проиграл Флойду Мейуэзеру техническим нокаутом в своем единственном бою по правилам бокса в карьере.