Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости заявил, что победил бы в бою бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T18:16:00+03:00
единоборства
спорт
муслим гаджимагомедов
конор макгрегор
бокс
Гаджимагомедов заявил, что наверняка победил бы Макгрегора
