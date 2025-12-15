https://ria.ru/20251215/fedorischev-2062178046.html
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды - РИА Новости, 15.12.2025
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать постоянный штаб для устранения последствий... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:43:00+03:00
2025-12-15T16:43:00+03:00
2025-12-15T16:43:00+03:00
вячеслав федорищев
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172001_160:353:3060:1984_1920x0_80_0_0_c250566929ab6560d443aeaed09bc1ec.jpg
https://ria.ru/20251210/gubernator-2061216991.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172001_361:131:2917:2048_1920x0_80_0_0_8731de1c89b2bd7b8c2b55ca9c1f8be6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав федорищев, самарская область
Вячеслав Федорищев, Самарская область
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
Самарский губернатор поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать постоянный штаб для устранения последствий непогоды, сообщили в пресс-службе правительства области.
На совещании под председательством Федорищева были подробно рассмотрены результаты работы по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения, которые произошли накануне в выходные. По итогам глава региона дал ряд поручений областному правительству.
"Губернатор поручил заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову создать постоянно действующий штаб с участием представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле. В работу штаба необходимо максимально интегрировать центр управления регионом, чтобы оперативно отслеживать сообщения жителей в сети интернет об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах", - говорится в сообщении правительства области.
Федорищев также обратил внимание на необходимость активно взаимодействовать с региональными ГУМЧС России и Госавтоинспекцией.
Глава региона отметил, что правительство со всеми ведомствами готовилось к ухудшению погодным условий, однако из отдельных населенных пунктов ему массово жаловались на проблемы с электроснабжением. По последним данным, представленным Шабалатовым на совещании, электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципалитетах. По остальным пунктам работы продолжаются и будут завершены в ближайшее время.
"Нам необходимо повысить слаженность работы служб правительства, которые работают в штабном режиме в выходные и праздничные дни, всех коммунальных структур, городских, муниципальных", - отметил Федорищев по итогам доклада.