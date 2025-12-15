Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды

САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать постоянный штаб для устранения последствий непогоды, сообщили в пресс-службе правительства области.

На совещании под председательством Федорищева были подробно рассмотрены результаты работы по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения, которые произошли накануне в выходные. По итогам глава региона дал ряд поручений областному правительству.

"Губернатор поручил заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову создать постоянно действующий штаб с участием представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле. В работу штаба необходимо максимально интегрировать центр управления регионом, чтобы оперативно отслеживать сообщения жителей в сети интернет об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах", - говорится в сообщении правительства области.

Федорищев также обратил внимание на необходимость активно взаимодействовать с региональными ГУМЧС России и Госавтоинспекцией.

Глава региона отметил, что правительство со всеми ведомствами готовилось к ухудшению погодным условий, однако из отдельных населенных пунктов ему массово жаловались на проблемы с электроснабжением. По последним данным, представленным Шабалатовым на совещании, электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципалитетах. По остальным пунктам работы продолжаются и будут завершены в ближайшее время.