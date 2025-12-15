Рейтинг@Mail.ru
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/fedorischev-2062178046.html
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды - РИА Новости, 15.12.2025
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать постоянный штаб для устранения последствий... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:43:00+03:00
2025-12-15T16:43:00+03:00
вячеслав федорищев
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172001_160:353:3060:1984_1920x0_80_0_0_c250566929ab6560d443aeaed09bc1ec.jpg
https://ria.ru/20251210/gubernator-2061216991.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172001_361:131:2917:2048_1920x0_80_0_0_8731de1c89b2bd7b8c2b55ca9c1f8be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав федорищев, самарская область
Вячеслав Федорищев, Самарская область
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды

Самарский губернатор поручил создать штаб для устранения последствий непогоды

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать постоянный штаб для устранения последствий непогоды, сообщили в пресс-службе правительства области.
На совещании под председательством Федорищева были подробно рассмотрены результаты работы по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения, которые произошли накануне в выходные. По итогам глава региона дал ряд поручений областному правительству.
"Губернатор поручил заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову создать постоянно действующий штаб с участием представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле. В работу штаба необходимо максимально интегрировать центр управления регионом, чтобы оперативно отслеживать сообщения жителей в сети интернет об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах", - говорится в сообщении правительства области.
Федорищев также обратил внимание на необходимость активно взаимодействовать с региональными ГУМЧС России и Госавтоинспекцией.
Глава региона отметил, что правительство со всеми ведомствами готовилось к ухудшению погодным условий, однако из отдельных населенных пунктов ему массово жаловались на проблемы с электроснабжением. По последним данным, представленным Шабалатовым на совещании, электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципалитетах. По остальным пунктам работы продолжаются и будут завершены в ближайшее время.
"Нам необходимо повысить слаженность работы служб правительства, которые работают в штабном режиме в выходные и праздничные дни, всех коммунальных структур, городских, муниципальных", - отметил Федорищев по итогам доклада.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Губернатор Самарской области принял участие в заседании комиссии Госсовета
10 декабря, 19:12
 
Вячеслав ФедорищевСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала