Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию - РИА Новости, 15.12.2025
15:29 15.12.2025
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Свыше 12 миллионов человек в РФ прошли репродуктивную диспансеризацию в 2025 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В 2025 году более 12 миллионов человек уже прошли специальную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья", - сказал Мурашко в ходе открытия новых медицинских объектов в РФ.
Он добавил, что проходящие обследование своевременно получают маршрут для выявления причин возникновения проблем с репродуктивным здоровьем.
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Минздраве рассказали о тенденции к ухудшению репродуктивного здоровья
26 сентября, 10:09
 
