https://ria.ru/20251215/dispanserizatsija-2062157777.html
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию - РИА Новости, 15.12.2025
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию
Свыше 12 миллионов человек в РФ прошли репродуктивную диспансеризацию в 2025 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:29:00+03:00
2025-12-15T15:29:00+03:00
2025-12-15T15:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
https://ria.ru/20250926/minzdrav-2044506449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию
Мурашко: более 12 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в 2025 году