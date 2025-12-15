Рейтинг@Mail.ru
08:59 15.12.2025 (обновлено: 14:17 15.12.2025)
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

РИА Новости: 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Чебоксарах остаются в больнице

© Фото : соцсетиПоследствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Шестеро из семи госпитализированных пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах остаются в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.
"На сегодняшний день 6 человек остаются в больнице в средней степени тяжести", - рассказали агентству в Минздраве региона.
Ранее сообщалось, что двое пострадавших при атаке БПЛА были госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Всего в результате атаки украинских БПЛА утром 9 декабря пострадали 14 человек, были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов в Чебоксарах.
Врачи-психиатры осмотрели жителей Чебоксар после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Психиатры и психологи осмотрели жителей Чебоксар, пострадавших из-за БПЛА
13 декабря, 14:26
 
ПроисшествияЧебоксары
 
 
