Барановский: устойчивость рынка начинается с жестких, но понятных правил

2025 год стал для строительной отрасли периодом жестких решений и проверки на устойчивость, но Ленинградская область отказалась от послаблений в требованиях к застройке и сделала ставку на стабильные правила, качество среды и системное развитие территорий. Почему регион решил говорить с рынком строже, какие управленческие решения оказались самыми непростыми, как меняется подход к архитектуре, инфраструктуре и благоустройству, а также с какими задачами строительный блок входит в 2026 год, в интервью РИА Новости рассказал вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский.

– Для застройщиков 2025 год стал годом, когда регион начал говорить с рынком жестче и предметнее. В чем принципиально изменилась позиция власти Ленинградской области — и почему этот разворот стал неизбежным?

– В начале 2025 года мы честно обозначили застройщикам: период будет сложным, и легких решений не будет.

Было понятно, что рынок входит в сложную фазу: дорожали деньги, сжимался спрос, пересобирались финансовые модели проектов. В этих условиях главный вопрос звучал просто — не как расти, а как удержаться и пройти период турбулентности без потери качества и доверия.

Эта ситуация касалась не только рынка, но и управленческих решений внутри самого строительного блока. Был соблазн где-то снизить планку, чтобы пережить сложный период, но мы сознательно на это не пошли. И мы сознательно от этого отказались. Мы сразу зафиксировали: требования к безопасности и качеству — не предмет торга.

Это решение оказалось правильным: жилищное строительство идёт по плану — по многоквартирным домам мы выдерживаем заявленные показатели. Параллельно вырос объем социальной инфраструктуры, которую застройщики вводят за свой счёт, — по сути, это рекордные для региона цифры. То есть рынок адаптировался, не потеряв устойчивость.

Для меня здесь важна простая аналогия. В турбулентности, как в самолёте, нельзя менять правила на ходу. Все должны заранее знать, где находятся "спасательные жилеты" и как работает "кислородная маска". Когда правила понятны и стабильны, у людей и у бизнеса появляется уверенность — а значит, полёт в итоге проходит спокойно и безопасно.

– Если говорить о 2025 годе не языком перечней, а языком изменений: какие построенные или строящиеся объекты вы бы назвали для Ленинградской области по-настоящему знаковыми — и почему именно они меняют жизнь региона?

– В 2025 году для нас было важно не гнаться за "флагманами" ради отчётов. Каждый объект имеет смысл только тогда, когда он отвечает на конкретный запрос людей и становится частью их повседневной жизни — будь то школа, двор, общественное пространство или даже магазин у дома.

Отсюда и акцент на архитектуру и проектирование. По поручению губернатора мы меняем подход к формированию среды в целом — в том числе к объектам торговли, которые сильно влияют на облик городов и посёлков. Для этого комитет градостроительной политики разработал единый архитектурный код, по которому дальше будем работать.

При этом есть и проекты, которые уже сейчас ощущаются как по-настоящему значимые: новые школы в Гатчине и Мурино, центр мультипротезирования — продолжение инфраструктуры Мультицентра Социальной и трудовой интеграции для наших бойцов СВО, дома по программе расселения аварийного жилья. Это те изменения, которые люди видят и чувствуют каждый день.

То же самое с благоустройством. В этом году в регионе построили более ста общественных пространств, и важно, что сами жители стали гораздо активнее участвовать в выборе и реализации этих проектов. Когда люди становятся соавторами среды, она действительно становится востребованной.

– А как определяются приоритеты при выделении бюджета на год? Нужны, скажем, и больница, и школа… Что выберет регион?

– Приоритеты по бюджету определяет не строительный блок — этим занимаются муниципалитеты и профильные комитеты, исходя из реальных потребностей территорий. Наша задача — сделать так, чтобы эти решения были правильно заложены в градостроительные документы и не застревали на согласованиях.

Но жизнь сложнее любых процедур. Бывает, что люди приходят с конкретными запросами напрямую в строительный блок — и для нас это, скорее, вопрос доверия. В таких ситуациях мы включаемся в ручном режиме и собираем за одним столом муниципалитеты, профильные комитеты и застройщиков, чтобы найти рабочее решение.

Так было, например, со школами в микрорайоне Оккервиль в Кудрово и в Новом Девяткино. По этим объектам пришлось комбинировать разные бюджетные механизмы, и роль строительного блока здесь была именно координационной. В итоге строительство удалось запустить.

Параллельно мы активно работаем с инвесторами и расширяем практику строительства социальных объектов за счет внебюджетных средств. Так появились детская поликлиника в Мурино, новый медицинский центр в Южном и другие объекты — когда запрос людей удается закрыть быстрее, не дожидаясь полного бюджетного цикла.

– ЖКХ, благоустройство территорий, озеленение. Насколько активно в регионе ведется работа в этом направлении, и насколько активны граждане в плане инициатив?

– Хороший результат в благоустройстве получился потому, что мы смогли связать работу двух блоков. Комитет по ЖКХ и региональный центр компетенций работают с жителями — собирают запросы, помогают людям выбирать территории и участвовать в проектах. Без этого фундамента никакое благоустройство просто не работает.

Но важна и вторая часть — профессиональная архитектура. Здесь большую роль сыграла команда комитета градостроительной политики, которая выстроила системную работу с архитектурным сообществом: конкурсы, отбор идей, сопровождение проектов до реализации. Именно сочетание живого запроса людей и профессиональной архитектурной экспертизы дало другой уровень качества. Это уже заметили не только в регионе, ведь наши проекты получили признание на профессиональных площадках.

Такую связку — жители, сильная архитектура и понятная управленческая координация — мы и считаем устойчивой моделью развития городской среды.

– Спортивные объекты и спортплощадки: какие населенные пункты получили или получат новые места для занятия спортом в текущем году?

– Мы смотрим на спортивные объекты не как на отдельные стройки, а как на часть повседневной жизни городов и поселков. Поэтому работаем в тесной связке с комитетом по спорту — вместе решаем, где такой объект действительно нужен и как он будет жить после открытия.

В этом году таких проектов несколько: стадион в Подпорожье, спортивный комплекс Госуниверситета в Гатчине, реконструкция бассейна в Кировске, ФОК в Виллози и строящийся комплекс в Шлиссельбурге. По поручению губернатора в Сосновом Бору готовим ледовую арену — делаем ее вместе с "Росэнергоатомом" и инвестором, и для города это совершенно новая инфраструктура.

Отдельный акцент — школьные стадионы. Мы принципиально меняем подход: они не должны закрываться вместе с последним звонком. После уроков это должны быть нормальные, открытые пространства для жителей — без заборов и ощущения, что спорт "не для всех". Именно из таких простых решений и складывается привычка к активной жизни рядом с домом.

– Качественные и безопасные дороги. Что делается сегодня в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"?

– Дорогами в регионе занимается отдельный блок правительства, но в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы работаем в плотной связке. Наша роль как строительного блока — подключаться на этапе планирования там, где улично-дорожная сеть напрямую связана с застройкой и развитием территорий.

Хороший пример — Голландская улица в Янино. Это муниципальная дорога, но она обслуживает активно развивающуюся застройку и несет нагрузку, которая изначально не закладывалась в местные бюджеты. В этой ситуации регион выступил координатором: вместе с муниципалитетом и застройщиками были увязаны планы развития территории и дорожные решения, что позволило реализовать реконструкцию без разрыва между строительством жилья и уличной сетью.

В более крупном масштабе строительный блок участвует в планировании ключевых инфраструктурных проектов агломерации — КАД-2, ШМСД, связок между Колтушами и Новосаратовкой, метро в Кудрово, трамвайной линии из Новосаратовки в Санкт-Петербург. Здесь мы работаем не точечно, а на уровне градостроительной основы: синхронизируем застройку, транспорт и инженерную инфраструктуру совместно с городскими и региональными коллегами.

Подход здесь простой: Ленинградская область и Санкт-Петербург — это единая агломерация. Люди ежедневно ездят через границу регионов, и транспортные решения должны исходить из реальной жизни, а не из ведомственных границ. Именно в этой логике мы и продолжаем работу.

– Дорога жизни. Важный для жителей Ленинградской области проект. Он многослойный, скажем так. Разные институции задействованы в его реализации. В частности, дорожные ведомства и службы. Расскажите об этом.

– Проект изначально задумывался как многослойный. "Дорога жизни" — это не просто дорога в инженерном смысле, а исторический маршрут, пространство памяти и одновременно часть современной инфраструктуры. Поэтому по поручению губернатора в работе изначально были задействованы разные команды — от дорожников до архитекторов и представителей культурного сообщества.

Поэтому разработку концептуальных решений начали с архитектурного конкурса, чтобы посмотреть на территорию не фрагментами, а как на единое пространство. Нам был важен свежий, честный взгляд — в том числе от молодых архитекторов, которые по-другому чувствуют язык современной среды.

Решение оказалось верным и получило профессиональное подтверждение: павильон, посвященный развитию "Дороги жизни", стал одной из архитектурных доминант фестиваля "Зодчество" и получил высокую оценку экспертного сообщества. Это показало, что с таким наследием можно и нужно работать современным архитектурным языком — аккуратно, уважительно, без попытки стилизации.

– У ряда регионов сейчас есть подшефные районы в новых субъектах РФ. Есть ли такое сотрудничество у Ленобласти?

– Да, у Ленинградской области есть подшефная территория — город Енакиево в Донецкой Народной Республике. Мы работаем там системно и последовательно, не в формате разовых акций.

В программе восстановления на 2026 год определены два приоритета — дети и инфраструктура. Интернаты остаются в зоне особого внимания: в школе-интернате №2 за последний год обновили систему отопления, кровлю и окна, построили футбольное поле, сейчас оборудуются баскетбольная и волейбольная площадки.

Параллельно усиливаем инфраструктурный блок: продолжаем дорожные ремонты, работаем по ЖКХ — строим каптажные колодцы, восстанавливаем канализационные сети в Карло-Марксово, помогаем городскому хозяйству техникой. Отдельный проект — восстановление бывшего кинотеатра "Орион" под молодежный центр, финансирование обеспечено, задача — сделать все качественно и в срок.

Это сотрудничество выстроено не по принципу формального шефства, а как живая, адресная работа — с вниманием к людям, детям и тем задачам, которые действительно важны здесь и сейчас.

– Конец года — редкий момент, когда можно оглянуться назад и посмотреть вперед. Какие задачи вы для себя и команды считаете принципиальными в начале 2026 года?

– В 2026 году для строительного блока принципиально важно зафиксировать несколько вещей. Во-первых, рынок будет работать без моратория — с открытыми и публичными графиками ввода. Это вопрос честности перед людьми и ответственности застройщиков за взятые обязательства.

Во-вторых, в полном объеме начинает действовать стандарт комфорта по жилью, поддержанный губернатором — в том числе минимальная площадь квартир от 28 квадратных метров. Мы строим для жизни, а не для статистики, и от этого принципа отходить не будем.

В-третьих, усиливаем требования к архитектуре. Высотная застройка — только через конкурсы и механизмы комплексного развития территорий. Это не ограничение, а способ получить качественные решения, которые не перегружают инфраструктуру и формируют нормальную среду.