Балицкий пообещал помочь зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
16:26 15.12.2025
Балицкий пообещал помочь зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ
Балицкий пообещал помочь зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ
Зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ, будет оказана помощь в восстановлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:26:00+03:00
2025-12-15T16:26:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Новости
ru-RU
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий пообещал помочь зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ, будет оказана помощь в восстановлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В субботу Балицкий сообщал, что дроны ВСУ атаковали зоопарк в Васильевском районе, разрушена часть вольеров, осколками ранен лев. Позже хозяин зоопарка Александр Пылышенко проинформировал РИА Новости, что лев получил контузию.
«

"Обязательно поддержим зоопарк, окажем помощь в восстановлении вольеров, а в зимнее время года, когда животные должны содержаться в комфортных условиях, поддержка особенно необходима", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор назвал удар по зоопарку террористической атакой.
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
15:12
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
