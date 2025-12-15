https://ria.ru/20251215/balitskij-2062174008.html
Балицкий пообещал помочь зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ
Зоопарку в Васильевке, попавшему под удар ВСУ, будет оказана помощь в восстановлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.12.2025
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
