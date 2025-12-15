Рейтинг@Mail.ru
10:36 15.12.2025
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас
в мире
россия
бельгия
киев
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
бельгия
киев
в мире, россия, бельгия, киев, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Киев, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС может принять решение по активам РФ простым большинством, но если Бельгия откажется, хранящиеся у нее активы задействованы в кредите не будут, признала глава евродипломатии Кая Каллас.
"У нас есть решение квалифицированным большинством, но без Бельгии, я думаю, это будет сложно, потому что у них большая часть активов, и я думаю, что это важно, чтобы они были с нами", - сказала она перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
13 декабря, 17:06
 
