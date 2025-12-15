https://ria.ru/20251215/aktivy-2062067499.html
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас
ЕС может принять решение по активам РФ простым большинством, но если Бельгия откажется, хранящиеся у нее активы задействованы в кредите не будут, признала глава РИА Новости, 15.12.2025
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас
Каллас: ЕС не может заставить Бельгию против воли передать активы РФ Киеву