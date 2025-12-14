Зеленский расширил состав украинской переговорной группы

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что расширил состав переговорной команды Киева по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Зеленского, решение расширить состав переговорной группы связано с тем, что обсуждаться будут не только план по урегулированию, а также гарантии безопасности для Украины и ее восстановление.
"Экономический сектор представляет министр экономики (Алексей Соболев - ред.) и премьер-министр Украины - они присоединились к переговорной группе. Относительно безопасности - присоединилась составляющая: представители разведок и начальник генштаба (ВСУ Андрей Игнатов - ред.)", - приводит слова Зеленского телеканал "Мы - Украина".
В конце ноября Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного с поста главы его офиса Андрея Ермака. В состав делегации также вошли начальник генерального штаба ВСУ Игнатов, представители МИД и разведки.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.