Зеленский расширил состав украинской переговорной группы

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что расширил состав переговорной команды Киева по урегулированию конфликта на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.