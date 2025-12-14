Рейтинг@Mail.ru
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы - РИА Новости, 14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 14.12.2025
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы - РИА Новости, 14.12.2025
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы
Владимир Зеленский заявил, что расширил состав переговорной команды Киева по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 14.12.2025
россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы

Зеленский объявил о расширении состава переговорной группы по Украине

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что расширил состав переговорной команды Киева по урегулированию конфликта на Украине.
В пятницу премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с представителями американской переговорной группы по урегулированию конфликта заявила о создании совместной с США рабочей группы по экономическим вопросам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Вчера, 14:30
По словам Зеленского, решение расширить состав переговорной группы связано с тем, что обсуждаться будут не только план по урегулированию, а также гарантии безопасности для Украины и ее восстановление.
"Экономический сектор представляет министр экономики (Алексей Соболев - ред.) и премьер-министр Украины - они присоединились к переговорной группе. Относительно безопасности - присоединилась составляющая: представители разведок и начальник генштаба (ВСУ Андрей Игнатов - ред.)", - приводит слова Зеленского телеканал "Мы - Украина".
В конце ноября Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного с поста главы его офиса Андрея Ермака. В состав делегации также вошли начальник генерального штаба ВСУ Игнатов, представители МИД и разведки.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский не получил реакцию США на предложения Киева по мирному плану
Вчера, 14:40
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский
11 декабря, 20:21
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
