Йеменские сепаратисты отказались покидать занятые территории, пишут СМИ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Йеменские сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена отказались покидать недавно занятые территории в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра в ответ на соответствующие требования Саудовской Аравии и ОАЭ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к сепаратистам.

Ранее источник в правительстве Йемена сообщил РИА Новости, что саудовско-эмиратская военная делегация прибыла в пятницу в столицу международно признанных властей Йемена Аден , она обсудила вывод сил сепаратистов юга из восточных провинций.

"Переговоры все еще продолжаются, было представлено предложение о выводе сил, однако в Переходном совете Южного Йемена отвергли его", - заявил агентству источник.

Ранее силы, лояльные Переходному совету Южного Йемена, захватили контроль над нефтяными месторождениями региона Месила компании PetroMasila и ее объектами к востоку от Мукаллы, столицы провинции Хадрамаут. Этому предшествовали их столкновения с силами "Альянса племен Хадрамаута", которые контролировали нефтяные объекты.

После захвата двух восточных провинций переходный совет объявил, что под его контролем находятся шесть провинций, до 1990 года входивших в состав Народной Демократической Республики Йемен.

Переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена, обосновывая это тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.

На протяжении более десяти лет в Йемене также идет конфликт между международно признанным правительством и шиитским движением " Ансар Алла " (хуситами).