Йеменские сепаратисты отказались покидать занятые территории, пишут СМИ - 14.12.2025
00:12 14.12.2025
Йеменские сепаратисты отказались покидать занятые территории, пишут СМИ
Йеменские сепаратисты отказались покидать занятые территории, пишут СМИ
в мире
йемен
саудовская аравия
оаэ
ансар алла
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Йеменские сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена отказались покидать недавно занятые территории в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра в ответ на соответствующие требования Саудовской Аравии и ОАЭ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к сепаратистам.
Ранее источник в правительстве Йемена сообщил РИА Новости, что саудовско-эмиратская военная делегация прибыла в пятницу в столицу международно признанных властей Йемена Аден, она обсудила вывод сил сепаратистов юга из восточных провинций.
дополняется ...
"Переговоры все еще продолжаются, было представлено предложение о выводе сил, однако в Переходном совете Южного Йемена отвергли его", - заявил агентству источник.
Ранее силы, лояльные Переходному совету Южного Йемена, захватили контроль над нефтяными месторождениями региона Месила компании PetroMasila и ее объектами к востоку от Мукаллы, столицы провинции Хадрамаут. Этому предшествовали их столкновения с силами "Альянса племен Хадрамаута", которые контролировали нефтяные объекты.
После захвата двух восточных провинций переходный совет объявил, что под его контролем находятся шесть провинций, до 1990 года входивших в состав Народной Демократической Республики Йемен.
Переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена, обосновывая это тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
На протяжении более десяти лет в Йемене также идет конфликт между международно признанным правительством и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами).
С сентября 2014 года хуситы контролируют большую часть центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану.
