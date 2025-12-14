Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, какой он отец
17:48 14.12.2025
Володин рассказал, какой он отец
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что он вовлеченный многодетный отец. РИА Новости, 14.12.2025
Володин рассказал, какой он отец

Володин рассказал, что он вовлеченный многодетный отец

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что он вовлеченный многодетный отец.
"Да, многодетный", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, является ли он вовлеченным отцом.

Председатель Госдумы отметил, что в его случае работа является главным приоритетом, но это не значит, что он не уделяет внимания детям.
"У всех по-разному: где-то больше мама уделяет внимание, где-то больше папа", - подчеркнул Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России. Как пояснил глава государства, речь идет о том, чтобы мужчины "более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье".
