Володин рассказал, какой он отец

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что он вовлеченный многодетный отец.
«
"Да, многодетный", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, является ли он вовлеченным отцом.
Председатель Госдумы отметил, что в его случае работа является главным приоритетом, но это не значит, что он не уделяет внимания детям.
«
"У всех по-разному: где-то больше мама уделяет внимание, где-то больше папа", - подчеркнул Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России. Как пояснил глава государства, речь идет о том, чтобы мужчины "более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье".