В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили установить для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики и предусмотреть для них меры социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи.

Кроме того, законопроектом предусматриваются гарантии и компенсации для ветеранов военной журналистики, а также для членов семей погибших ветеранов военной журналистики, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Среди таких мер: льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и многие другие.