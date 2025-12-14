Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана - РИА Новости, 14.12.2025
01:11 14.12.2025
В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана
В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана - РИА Новости, 14.12.2025
В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили установить для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики и предусмотреть для них меры РИА Новости, 14.12.2025
общество
россия
украина
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество, россия, украина, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана

Слуцкий предложил ввести для военкоров статус ветерана военной журналистики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили установить для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики и предусмотреть для них меры социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи.
Соответствующий фракционный законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО
3 апреля, 19:06
"Настоящий проект федерального закона разработан в целях возможности отнесения к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях в соответствии со статьей 47.1 закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации", в том числе для выполнения поручений редакции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматриваются гарантии и компенсации для ветеранов военной журналистики, а также для членов семей погибших ветеранов военной журналистики, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Среди таких мер: льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и многие другие.
Как отметил в разговоре с РИА Новости Слуцкий, журналисты на передовой - это люди, которые без страха смотрят войне в лицо.
"Военные журналисты плечом к плечу с нашими подразделениями проходят серьезный боевой путь, но государство до сих пор не признает их заслуг в полном объеме. ЛДПР не первый год борется с этой несправедливостью - журналист, который годами выезжает на задания в боевые районы, в итоге оказывается без социальных гарантий, а семьи погибших военкоров - без поддержки, которой они заслуживают. Это решение назрело давно, и государство должно сделать шаг навстречу людям, которые вносят колоссальный вклад в приближение победы", - заключил он.
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Военкоры выступили с инициативами по улучшению мер поддержки участников СВО
Вчера, 20:00
 
ОбществоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
