Врач объяснила раннее начало роста заболеваемости гриппом в России

"На протяжении предыдущих нескольких лет наиболее частым штаммом вируса гриппа на территории Российской Федерации был так называемый свиной грипп - штамм H1N1. В этом (2025 - ред.) году мы видим вновь преобладание гонконгского гриппа - H3N2. В этом году зафиксировано более раннее начало роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. Этому могли способствовать аномально теплые погодные условия осени и традиционно высокий для региона уровень влажности", - сообщила собеседница.