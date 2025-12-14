Врач объяснила раннее начало роста заболеваемости гриппом в России

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Специалисты в 2025 году фиксируют раннее начало роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в России, этому могли способствовать такие факторы, как аномально теплая погода осенью и высокая влажность, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"На протяжении предыдущих нескольких лет наиболее частым штаммом вируса гриппа на территории Российской Федерации был так называемый свиной грипп - штамм H1N1. В этом (2025 - ред.) году мы видим вновь преобладание гонконгского гриппа - H3N2. В этом году зафиксировано более раннее начало роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. Этому могли способствовать аномально теплые погодные условия осени и традиционно высокий для региона уровень влажности", - сообщила собеседница.
