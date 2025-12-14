В Пермском крае пропала группа туристов

ПЕРМЬ, 14 дек — РИА Новости. Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов на снегоходах в Пермском крае, Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщило региональное ГУ МЧС.

« "Незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в публикации.

Группа состояла из 15 мужчин, они приехали из Свердловской области. С маршрута в районе горы Ослянка 13 декабря вернулись только два человека. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место поисков туристов отправились волонтеры пермского отделения отряда "Лиза Алерт", а также 22 спасателя. По словам родственников одного из пропавших, группа была опытная, проходила и более сложные маршруты.

Как пишет Life, компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет отправилась в путь 13 декабря от гостевого дома "Ослянка House". Последний раз они выходили на связь около 16 часов, когда достигли вершины и готовились к спуску. В этот день были сложные погодные условия с плохой видимостью.