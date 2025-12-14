https://ria.ru/20251214/turisty-2061999901.html
В Пермском крае пропала группа туристов
Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщило региональное ГУ МЧС.
ПЕРМЬ, 14 дек — РИА Новости.
Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщило
региональное ГУ МЧС.
«
"Незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в публикации.
Группа состояла из 15 мужчин, они приехали из Свердловской области. С маршрута в районе горы Ослянка 13 декабря вернулись только два человека. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
На место поисков туристов отправились волонтеры пермского отделения отряда "Лиза Алерт", а также 22 спасателя. По словам родственников одного из пропавших, группа была опытная, проходила и более сложные маршруты.
Как пишет Life, компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет отправилась в путь 13 декабря от гостевого дома "Ослянка House". Последний раз они выходили на связь около 16 часов, когда достигли вершины и готовились к спуску. В этот день были сложные погодные условия с плохой видимостью.
Гора Ослянка считается одной самых высоких
и живописных точек Среднего Урала. Она находится в 50 километрах от Кизела
и примерно в 300 километрах от Перми
.