В Пермском крае пропала группа туристов
20:25 14.12.2025 (обновлено: 22:49 14.12.2025)
В Пермском крае пропала группа туристов
Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 14.12.2025
2025
Происшествия, Пермский край, МЧС России
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 дек — РИА Новости. Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
13 декабря, 04:44
Группа состояла из 15 мужчин, они приехали из Свердловской области. С маршрута в районе горы Ослянка 13 декабря вернулись только два человека. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
На место поисков туристов отправились волонтеры пермского отделения отряда "Лиза Алерт", а также 22 спасателя. По словам родственников одного из пропавших, группа была опытная, проходила и более сложные маршруты.
Как пишет Life, компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет отправилась в путь 13 декабря от гостевого дома "Ослянка House". Последний раз они выходили на связь около 16 часов, когда достигли вершины и готовились к спуску. В этот день были сложные погодные условия с плохой видимостью.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала. Она находится в 50 километрах от Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.
Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МЧС рассказало о сложностях поиска туриста, пропавшего в горах Адыгеи
21 ноября, 11:13
 
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
