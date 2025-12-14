Рейтинг@Mail.ru
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС - РИА Новости, 14.12.2025
21:17 14.12.2025
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС
происшествия
пермский край, россия, горнозаводский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пермский край, Россия, Горнозаводский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
РИА Новости: на турбазу у горы Ослянка вернулись только двое из 15 туристов

ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Только двое из туристической группы из 15 человек пришли с маршрута к назначенному времени в субботу на турбазу в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек неизвестно, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов, которая не вышла на точку сбора после маршрута у поселка в Горнозаводском районе Пермского края у горы Ослянка.
"Группа состояла из 15 человек, мужчины. Двое из группы вернулись на базу "Ослянка- хаус" 13 декабря в шесть часов вечера (возможно, по московскому времени - ред.). До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно", - рассказали агентству в ведомстве.
На турбазе, откуда вышли туристы, агентству отказались прокомментировать ситуацию.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.
Пермский крайРоссияГорнозаводский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
