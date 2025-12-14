https://ria.ru/20251214/turbaza-2062004011.html
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС - РИА Новости, 14.12.2025
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС
Только двое из туристической группы из 15 человек пришли с маршрута к назначенному времени в субботу на турбазу в районе горы Ослянка, местонахождение 13... РИА Новости, 14.12.2025
На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС
