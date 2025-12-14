На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов, сообщили в МЧС

ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Только двое из туристической группы из 15 человек пришли с маршрута к назначенному времени в субботу на турбазу в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек неизвестно, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.