Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 14.12.2025 (обновлено: 12:28 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/tsentr-2061945763.html
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли за сутки до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии в зоне работы группировки "Центр", сообщило министерство РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:17:00+03:00
2025-12-14T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20251214/varvarovka-2061945219.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 495 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии в зоне работы группировки "Центр", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (организация признана в РФ террористической и запрещена) в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, добавили в Минобороны России.
* организация признана в РФ террористической и запрещена
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области
Вчера, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала