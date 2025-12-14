Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии в зоне работы группировки "Центр", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (организация признана в РФ террористической и запрещена) в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, добавили в Минобороны России.
* организация признана в РФ террористической и запрещена