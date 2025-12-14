https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061917163.html
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ
Войска российской группировки "Южная" установили огневой контроль над трассой Северск - Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена... РИА Новости, 14.12.2025
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ
