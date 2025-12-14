Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ

ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Войска российской группировки "Южная" установили огневой контроль над трассой Северск - Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал РИА Новости офицер разведки РФ.

Он отметил, что любое движение по данной трассе немедленно пресекается огнем артиллерии и БПЛА ВС РФ на данном участке.