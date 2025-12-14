Рейтинг@Mail.ru
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
06:49 14.12.2025
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ
Войска российской группировки "Южная" установили огневой контроль над трассой Северск - Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена... РИА Новости, 14.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Войска российской группировки "Южная" установили огневой контроль над трассой Северск - Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал РИА Новости офицер разведки РФ.
"Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим "недобиткам" ВСУ (малым разрозненным группам противника - ред.) из Северска, из-за огневого контроля трассы Славянск-Северск,", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что любое движение по данной трассе немедленно пресекается огнем артиллерии и БПЛА ВС РФ на данном участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
