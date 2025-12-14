https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061916549.html
ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области
ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области
Хаотичная переброска отрядов ВСУ и формирование сводных подразделений усугубляют ситуацию для боевиков киевского режима в Харьковской области, сообщили РИА... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
РИА Новости: ВСУ несут большие потери в Харьковской области