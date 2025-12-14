Рейтинг@Mail.ru
ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 14.12.2025
ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области
Хаотичная переброска отрядов ВСУ и формирование сводных подразделений усугубляют ситуацию для боевиков киевского режима в Харьковской области, сообщили РИА... РИА Новости, 14.12.2025
ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хаотичная переброска отрядов ВСУ и формирование сводных подразделений усугубляют ситуацию для боевиков киевского режима в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
