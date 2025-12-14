Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Экс-военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, пленили под Новогродовкой группу украинских солдат, после общения часть пленных вступила в подразделение, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Хантер".

"В Новогродовке , когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли – какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение", – рассказал он.

По словам "Хантера", именно длительное общение и наблюдение за работой батальона становилось решающим фактором для некоторых украинских военнослужащих.

"Парни, которых наши пацаны брали в плен, вступали в отряд и сейчас вместе с нами в батальоне воюют", – подчеркнул он.