Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 14.12.2025
Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой
Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой
Экс-военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями,... РИА Новости, 14.12.2025
Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой

Экс-боец ВСУ, вступивший в отряд имени Максима Кривоноса
Экс-боец ВСУ, вступивший в отряд имени Максима Кривоноса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Экс-военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, пленили под Новогродовкой группу украинских солдат, после общения часть пленных вступила в подразделение, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Хантер".
Новогродовке, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли – какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение", – рассказал он.
По словам "Хантера", именно длительное общение и наблюдение за работой батальона становилось решающим фактором для некоторых украинских военнослужащих.
"Парни, которых наши пацаны брали в плен, вступали в отряд и сейчас вместе с нами в батальоне воюют", – подчеркнул он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу против правительства Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
