Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Экс-военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, пленили под Новогродовкой группу украинских солдат, после общения часть пленных вступила в подразделение, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Хантер".
"В Новогродовке
, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ
в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли – какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение", – рассказал он.
По словам "Хантера", именно длительное общение и наблюдение за работой батальона становилось решающим фактором для некоторых украинских военнослужащих.
"Парни, которых наши пацаны брали в плен, вступали в отряд и сейчас вместе с нами в батальоне воюют", – подчеркнул он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу против правительства Украины
. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки
, Селидово
, Очеретино и других городов Донбасса
.