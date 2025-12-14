Life: в России покупатель впервые выиграл дело по "схеме Долиной"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Житель Москвы стал первым, кто выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает Life.
"Первое в России выигранное дело по "эффекту Долиной": москвич отсудил жильё рядом с "Москвой-Сити" у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников", — говорится в материале.
По данным Life, Олег приобрел жилье для сына за двадцать миллионов рублей на Савинской набережной у 78-летней пенсионерки Людмилы. С женщиной пообщались юрист, агенты по недвижимости, а на сделку пригласили врача, которому она подтвердила, что осознает свои действия и что не находится под влиянием мошенников. После оформления всех документов мужчина перевел деньги Людмиле. Однако через несколько месяцев пенсионерка, которая на тот момент жила у подруги, подала в суд, заявив, что её обманули преступники, сообщается в публикации.
В ходе судебного разбирательства Олег узнал, что в рамках уголовного дела поймали дроппера, которому пенсионерка передавала деньги. Дело затем перешло в гражданский процесс, и после допроса суд вынес решение в пользу покупателей, заключается в тексте.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В прошлую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей