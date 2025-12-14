https://ria.ru/20251214/rossiya25-2061980524.html
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала
Хоккеисты сборной "Россия 25" разгромили команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала, прошедшего в Новосибирске, и стали победителями... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T16:38:00+03:00
2025-12-14T16:38:00+03:00
2025-12-14T16:38:00+03:00
хоккей
россия 25
казахстан
кубок первого канала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_0:108:3448:2048_1920x0_80_0_0_d90b12c6e4adc09cbe6c6f5431b1d76a.jpg
/20251214/garaev-2061968924.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_23722ac83ff87abf72a84c3229f5f8e0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия 25, казахстан, кубок первого канала
Хоккей, Россия 25, Казахстан, Кубок Первого канала
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала
Сборная "Россия 25" крупно обыграла Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты сборной "Россия 25" разгромили команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала, прошедшего в Новосибирске, и стали победителями турнира.
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 9:0 (4:0, 3:0, 2:0). Шайбы забросили Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13, 14), Прохор Полтапов (17, 29), Данил Аймурзин (36), Дмитрий Силантьев (37), Никита Лямкин (43) и Артем Ильенко (60).
Турнир проходил с 12 по 14 декабря. В субботу сборная России обыграла белорусов со счетом 3:1, а днем ранее команда Белоруссии одержала победу над сборной Казахстана (4:1).
Сборная России набрала 4 очка и заняла первое место. На второй строчке расположились белорусы (2), замкнули таблицу казахстанцы, не набравшие очков.