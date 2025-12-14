Рейтинг@Mail.ru
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:38 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/rossiya25-2061980524.html
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала
Хоккеисты сборной "Россия 25" разгромили команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала, прошедшего в Новосибирске, и стали победителями... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T16:38:00+03:00
2025-12-14T16:38:00+03:00
хоккей
россия 25
казахстан
кубок первого канала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_0:108:3448:2048_1920x0_80_0_0_d90b12c6e4adc09cbe6c6f5431b1d76a.jpg
/20251214/garaev-2061968924.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_23722ac83ff87abf72a84c3229f5f8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия 25, казахстан, кубок первого канала
Хоккей, Россия 25, Казахстан, Кубок Первого канала
Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала

Сборная "Россия 25" крупно обыграла Казахстан и выиграла Кубок Первого канала

© РИА Новости / Александр КряжевИгроки сборной "Россия 25"
Игроки сборной Россия 25 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты сборной "Россия 25" разгромили команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала, прошедшего в Новосибирске, и стали победителями турнира.
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 9:0 (4:0, 3:0, 2:0). Шайбы забросили Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13, 14), Прохор Полтапов (17, 29), Данил Аймурзин (36), Дмитрий Силантьев (37), Никита Лямкин (43) и Артем Ильенко (60).
Турнир проходил с 12 по 14 декабря. В субботу сборная России обыграла белорусов со счетом 3:1, а днем ранее команда Белоруссии одержала победу над сборной Казахстана (4:1).
Сборная России набрала 4 очка и заняла первое место. На второй строчке расположились белорусы (2), замкнули таблицу казахстанцы, не набравшие очков.
Хоккеисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
Вчера, 15:23
 
ХоккейРоссия 25КазахстанКубок Первого канала
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала