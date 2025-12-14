Сборная "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты сборной "Россия 25" разгромили команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала, прошедшего в Новосибирске, и стали победителями турнира.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 9:0 (4:0, 3:0, 2:0). Шайбы забросили Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13, 14), Прохор Полтапов (17, 29), Данил Аймурзин (36), Дмитрий Силантьев (37), Никита Лямкин (43) и Артем Ильенко (60).

Турнир проходил с 12 по 14 декабря. В субботу сборная России обыграла белорусов со счетом 3:1, а днем ранее команда Белоруссии одержала победу над сборной Казахстана (4:1).