Силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский дрон

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 14.12.2025 (обновлено: 07:30 14.12.2025)
Средства ПВО уничтожили за ночь 141 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
краснодарский край
брянская область
республика крым
краснодарский край
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 141 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 35 – над территорией Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, 22 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, семь – над территорией Курской области, четыре – над территорией Рязанской области, четыре – над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ленинградской области, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Псковской области, один – над территорией Новгородской области и один – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымКраснодарский край
 
 
