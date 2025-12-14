Силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский дрон

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 141 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 35 – над территорией Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, 22 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, семь – над территорией Курской области, четыре – над территорией Рязанской области, четыре – над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ленинградской области, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Псковской области, один – над территорией Новгородской области и один – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
