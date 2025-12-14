https://ria.ru/20251214/pozhar-2061957806.html
В Сочи при пожаре на складе погиб человек
В Сочи при пожаре на складе погиб человек - РИА Новости, 14.12.2025
В Сочи при пожаре на складе погиб человек
Один человек погиб во время пожара в складских помещениях в Адлерском районе Сочи, на месте проводятся следственные действия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:54:00+03:00
2025-12-14T13:54:00+03:00
2025-12-14T14:15:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061959881_0:261:809:716_1920x0_80_0_0_83a4b2d9851608250971b89b45810192.jpg
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061959881_0:291:809:898_1920x0_80_0_0_09a81a7532c75303423c2c3b1a1bcd3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи
В Сочи при пожаре на складе погиб человек
Один человек погиб при пожаре на складе в Адлерском районе Сочи