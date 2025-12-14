https://ria.ru/20251214/pozhar-2061939188.html
В Сочи загорелись складские помещения
Возгорание складских помещений произошло в Адлерском районе Сочи на площади 130 квадратных метров, первые подразделения Сочинского пожарного гарнизона прибыли... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:29:00+03:00
2025-12-14T11:29:00+03:00
2025-12-14T14:03:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
сочи
россия
краснодарский край
В Адлерском районе Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратах