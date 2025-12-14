https://ria.ru/20251214/pogoda-2061924641.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, порывистый ветер, температура воздуха до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
