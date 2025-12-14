Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 14.12.2025 (обновлено: 13:00 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/pogoda-2061924641.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, порывистый ветер, температура воздуха до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T09:20:00+03:00
2025-12-14T13:00:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061932914_0:248:2938:1901_1920x0_80_0_0_00be5d479036713ba9911e39c99bc638.jpg
https://ria.ru/20251203/prognoz-pogody-na-dekabr-2025-2059473337.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061932914_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_98f128c82d1150a2cfd22a527078efc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

РИА Новости: в Москве в воскресенье будет облачно и до 5 градусов мороза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лубянская площадь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер, температура воздуха до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем минус 2 - минус 5, однако из-за плотного ветра будет казаться, что на улице как минимум минус 7 градусов мороза. Одевайтесь теплее", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров останутся стабильными и атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Погода в декабре 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
3 декабря, 12:20
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала