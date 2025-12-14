Овчинский: многофункциональный офисный комплекс начали строить в Лефортове

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Современное административно-деловое здание возводят на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, на стройплощадке приступили к монтажным работам, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Деловой комплекс появится на шоссе Энтузиастов, 12. Строительство ведется на земельном участке площадью примерно 0,6 гектара. Реализацией проекта занимается компания ООО СЗ "Объект Гарант". Глава департамента уточнил, что застройщик намерен возвести бизнес-центр площадью свыше 43,8 тысячи квадратных метров, состоящий из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом.

"В башнях оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест. Два нижних этажа обоих корпусов займут торговые павильоны и точки питания, которые разместятся на площади 6,2 тысячи квадратных метров, а с третьего этажа на площади 37,3 тысячи "квадратов" будут находиться офисные помещения различной планировки для сдачи в аренду", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.