14.12.2025
09:12 14.12.2025
Овчинский: многофункциональный офисный комплекс начали строить в Лефортове
Овчинский: многофункциональный офисный комплекс начали строить в Лефортове
2025
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Овчинский: многофункциональный офисный комплекс начали строить в Лефортове

Овчинский: бизнес-центр на почти 44 тысячи "квадратов" строят в районе Лефортово

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Современное административно-деловое здание возводят на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, на стройплощадке приступили к монтажным работам, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Деловой комплекс появится на шоссе Энтузиастов, 12. Строительство ведется на земельном участке площадью примерно 0,6 гектара. Реализацией проекта занимается компания ООО СЗ "Объект Гарант". Глава департамента уточнил, что застройщик намерен возвести бизнес-центр площадью свыше 43,8 тысячи квадратных метров, состоящий из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом.
"В башнях оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест. Два нижних этажа обоих корпусов займут торговые павильоны и точки питания, которые разместятся на площади 6,2 тысячи квадратных метров, а с третьего этажа на площади 37,3 тысячи "квадратов" будут находиться офисные помещения различной планировки для сдачи в аренду", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр столичного правительства добавил, что входы в офисный комплекс для безбарьерного доступа маломобильных граждан оборудуют пандусами. Территорию вокруг бизнес-центра комплексно благоустроят: высадят деревья, разобьют цветники, создадут места для отдыха, установят качели и скамейки. В планах инвестора завершить проект до конца 2028 года.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации
13 декабря, 10:56
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
