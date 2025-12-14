https://ria.ru/20251214/naumenko-2061962483.html
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2025
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря
Церемония прощания с умершим главой Реутова Филиппом Науменко пройдет 15 декабря в Троицком храме Реутова, сообщили в администрации городского округа. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:34:00+03:00
2025-12-14T14:34:00+03:00
2025-12-14T14:34:00+03:00
реутов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913300_0:50:988:606_1920x0_80_0_0_3b57ddae0429df869363641681592c88.jpg
реутов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913300_58:0:931:655_1920x0_80_0_0_e865c4977862a6315c597f1cf57dd5d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, россия
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря
Церемония прощания с погибшим главой Реутова Науменко пройдет 15 декабря