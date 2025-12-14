Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2025
14:34 14.12.2025
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря - РИА Новости, 14.12.2025
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря
Церемония прощания с умершим главой Реутова Филиппом Науменко пройдет 15 декабря в Троицком храме Реутова, сообщили в администрации городского округа. РИА Новости, 14.12.2025
Церемония прощания с погибшим главой Реутова пройдет 15 декабря

Церемония прощания с погибшим главой Реутова Науменко пройдет 15 декабря

Филипп Науменко
Филипп Науменко
Филипп Науменко
Филипп Науменко. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Церемония прощания с умершим главой Реутова Филиппом Науменко пройдет 15 декабря в Троицком храме Реутова, сообщили в администрации городского округа.
"Церемония прощания с Филиппом Анатольевичем Науменко пройдет 15 декабря 2025 года в Троицком храме Реутова (улица Победы, дом 3)", - говорится в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, проститься с Науменко можно будет с 10.00 до 12.00.
Науменко скончался после ДТП, произошедшего в начале декабря в Нижегородской области.
 
РеутовРоссия
 
 
