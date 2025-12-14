Рейтинг@Mail.ru
16:11 14.12.2025 (обновлено: 16:16 16.12.2025)
В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах
В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 2025 год провели ремонт 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 2025 год специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы. В их числе как типовые панельные дома, так и исторические здания, возведенные в разных архитектурных стилях. Для их капитального ремонта применяли современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты привели в порядок крыши и подъезды, обновили фасады, заменили инженерные системы.
Новогодние украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В центре Москвы украсили городские объекты к Новому году
10 декабря, 15:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
