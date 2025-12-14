https://ria.ru/20251214/moskva-2062419867.html
В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах
В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах - РИА Новости, 16.12.2025
В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 2025 год провели ремонт 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-14T16:11:00+03:00
2025-12-14T16:11:00+03:00
2025-12-16T16:16:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062417486_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_080c18be722064a38bd76ba03740c4f5.jpg
https://ria.ru/20251210/ukrashenie-2062408007.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062417486_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_649ebcedf9d429ba1bee8fd1a1e4cb3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах
Специалисты отремонтировали 45 домов на благоустроенных улицах на севере Москвы
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 2025 год провели ремонт 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 2025 год специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы. В их числе как типовые панельные дома, так и исторические здания, возведенные в разных архитектурных стилях. Для их капитального ремонта применяли современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты привели в порядок крыши и подъезды, обновили фасады, заменили инженерные системы.