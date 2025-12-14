В Москве отремонтировали 45 домов на благоустроенных ранее улицах

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 2025 год провели ремонт 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"За 2025 год специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 45 многоквартирных домов на благоустроенных ранее улицах на севере столицы. В их числе как типовые панельные дома, так и исторические здания, возведенные в разных архитектурных стилях. Для их капитального ремонта применяли современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.