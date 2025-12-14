Рейтинг@Mail.ru
Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:59 14.12.2025 (обновлено: 17:10 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/lyzhi-2061982579.html
Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпиаде
Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева завоевала квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T16:59:00+03:00
2025-12-14T17:10:00+03:00
лыжные гонки
спорт
давос
дарья непряева
савелий коростелев
спортивный арбитражный суд (cas)
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926422389_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_cfa7d3b0513aba03aeafe2bdf874b588.jpg
/20251210/dopusk-2061221224.html
давос
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926422389_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f6f916b41ab4d1ae644ab63cde196421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, давос, дарья непряева, савелий коростелев, спортивный арбитражный суд (cas), лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Давос, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные виды спорта
Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпиаде

Непряева выиграла квоты на ОИ в скиатлоне, марафоне и гонке с раздельным стартом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева завоевала квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.
В воскресенье Непряева заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который завершился в швейцарском Давосе. Россиянка преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 45,1 секунды и на 1 минуту 10,2 секунды отстала от норвежки Каролин Симпсон-Ларсен, выигравшей забег (26.34,9).
Второе место в "разделке" заняла шведка Илар Моа (отставание - 2,1 секунды), третьей стала представительница Норвегии Астрид Слинд (+2,2).
До Непряевой квоты в аналогичных дисциплинах завоевал россиянин Савелий Коростелев. Ранее лыжники завоевали квоты для выступления в спринте на Олимпийских играх. Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
Четвертый этап Кубка мира пройдет с 28 декабря по 1 января в итальянском Тоблахе.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55
 
Лыжные гонкиСпортДавосДарья НепряеваСавелий КоростелевСпортивный арбитражный суд (CAS)Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала