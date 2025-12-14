Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпиаде

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева завоевала квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.
В воскресенье Непряева заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который завершился в швейцарском Давосе. Россиянка преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 45,1 секунды и на 1 минуту 10,2 секунды отстала от норвежки Каролин Симпсон-Ларсен, выигравшей забег (26.34,9).
Второе место в "разделке" заняла шведка Илар Моа (отставание - 2,1 секунды), третьей стала представительница Норвегии Астрид Слинд (+2,2).
До Непряевой квоты в аналогичных дисциплинах завоевал россиянин Савелий Коростелев. Ранее лыжники завоевали квоты для выступления в спринте на Олимпийских играх. Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
Четвертый этап Кубка мира пройдет с 28 декабря по 1 января в итальянском Тоблахе.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55