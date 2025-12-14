Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал закрыть аппарат высокого представителя в БиГ - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/lavrov-2061904870.html
Лавров призвал закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
Лавров призвал закрыть аппарат высокого представителя в БиГ - РИА Новости, 14.12.2025
Лавров призвал закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
Закрытие аппарата высокого представителя станет первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:44:00+03:00
2025-12-14T02:44:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251214/lavrov-2061904401.html
https://ria.ru/20250909/dodik-2040670094.html
босния и герцеговина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, россия, сергей лавров, оон
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров призвал закрыть аппарат высокого представителя в БиГ

Лавров: закрытие аппарата высокого представителя поможет нормализации в БиГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Закрытие аппарата высокого представителя станет первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине является безотлагательное и безусловное закрытие аппарата высокого представителя. Это было очевидно еще 20 лет назад - соответствующее принципиальное решение было принято международным сообществом в 2006 году. Само по себе наличие в XXI веке подобного колониального инструмента в суверенном государстве-члене ООН представляется немыслимым", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров
02:41
Министр подчеркнул, что для народов БиГ давно настало время обрести истинный суверенитет и независимость, самим определять свое будущее, судьбу своего государства.
"Западники всеми силами противодействуют упразднению внешнего управления", - отметил он.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
Милорад Додик и Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
9 сентября, 14:04
 
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала