Лавров призвал закрыть аппарат высокого представителя в БиГ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Закрытие аппарата высокого представителя станет первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине является безотлагательное и безусловное закрытие аппарата высокого представителя. Это было очевидно еще 20 лет назад - соответствующее принципиальное решение было принято международным сообществом в 2006 году. Само по себе наличие в XXI веке подобного колониального инструмента в суверенном государстве-члене ООН представляется немыслимым", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Министр подчеркнул, что для народов БиГ давно настало время обрести истинный суверенитет и независимость, самим определять свое будущее, судьбу своего государства.
"Западники всеми силами противодействуют упразднению внешнего управления", - отметил он.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.