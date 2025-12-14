Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах - РИА Новости, 14.12.2025
02:31 14.12.2025
Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах
Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах - РИА Новости, 14.12.2025
Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах
Прочного примирения в Боснии и Герцеговине и стабильности на Балканах можно достичь только на международно-правовой дейтонской платформе, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:31:00+03:00
2025-12-14T02:31:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
балканы
сергей лавров
оон
босния и герцеговина
россия
балканы
2025
в мире, босния и герцеговина, россия, балканы, сергей лавров, оон
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Балканы, Сергей Лавров, ООН
Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах

Лавров: стабильности на Балканах можно достичь на дейтонской платформе

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прочного примирения в Боснии и Герцеговине и стабильности на Балканах можно достичь только на международно-правовой дейтонской платформе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убеждены, что только на международно-правовой - дейтонской - платформе можно достичь прочного межнационального примирения в Боснии и Герцеговине, обеспечить стабильность на Балканах в целом", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Министр подчеркнул, что какие-либо изменения Дейтона могут осуществляться только на основе консенсусных решений, самостоятельно принятых всеми народами Боснии и Герцеговины - в ходе взаимоуважительного диалога, без внешнего вмешательства и строго в соответствии с установленными конституционными процедурами.
Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственный участник боснийского урегулирования, принципиально и последовательно выступает в поддержку Дейтонского соглашения и его краеугольных принципов равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими практическими полномочиями, отметил Лавров.
"Призываем к этому и международное сообщество, и сами боснийские стороны - в интересах успешного и устойчивого развития Боснии и Герцеговины, обоих ее энтитетов, процветания и благополучия всех граждан страны и надежной безопасности на Балканах", - заключил глава МИД РФ.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияБалканыСергей ЛавровООН
 
 
