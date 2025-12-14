Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прочного примирения в Боснии и Герцеговине и стабильности на Балканах можно достичь только на международно-правовой дейтонской платформе, Прочного примирения в Боснии и Герцеговине и стабильности на Балканах можно достичь только на международно-правовой дейтонской платформе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Убеждены, что только на международно-правовой - дейтонской - платформе можно достичь прочного межнационального примирения в Боснии и Герцеговине , обеспечить стабильность на Балканах в целом", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".

Министр подчеркнул, что какие-либо изменения Дейтона могут осуществляться только на основе консенсусных решений, самостоятельно принятых всеми народами Боснии и Герцеговины - в ходе взаимоуважительного диалога, без внешнего вмешательства и строго в соответствии с установленными конституционными процедурами.

Россия , как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственный участник боснийского урегулирования, принципиально и последовательно выступает в поддержку Дейтонского соглашения и его краеугольных принципов равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими практическими полномочиями, отметил Лавров.

"Призываем к этому и международное сообщество, и сами боснийские стороны - в интересах успешного и устойчивого развития Боснии и Герцеговины, обоих ее энтитетов, процветания и благополучия всех граждан страны и надежной безопасности на Балканах", - заключил глава МИД РФ.