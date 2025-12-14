Лидеры еврейских общин поздравили верующих с Ханукой

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой, отметив, что этот праздник напоминает о моральном выборе и чувстве собственного достоинства.
Ханука, один из главных праздников иудаизма, начинает отмечаться в этом году с заходом Солнца 14 декабря.
"Наши предки ради имени Божьего восстали против самой большой империи античного мира. Так, немногочисленное войско "Хашмонаим" разбило огромную армию язычников… Как бы ни было трудно - никогда не опускать руки, и каждый день делать больше, чем в день предыдущий. Чудесная сила от Бога раскрывается именно тогда, когда ты сам делаешь все, что можешь, когда ты сам постоянно идешь вперед и ввысь", - говорится в поздравлении в Telegram-канале главного раввина России Берла Лазара.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода отметил, что Ханука напоминает о моральном выборе, стоящем перед каждым человеком.
"Восстание Маккавеев и чудо Хануки показывают, что (в случае - ред.), если человек выступает за правое дело, направляет все усилия для достижения цели, он не только получает поддержку свыше, но и выбирает свою судьбу. Во II веке до нашей эры выбор стоял так: быть ли подчиненным чужой идеологии, отказаться ли от того, во что ты веришь, или быть свободным человеком, определяющим то, как он будет жить. Этот выбор в разных формах регулярно становится перед каждым, и я желаю, чтобы свет ханукальных огней разжигал силу в вашей душе", - говорится в поздравлении Бороды общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.
Ханука - зимний праздник света, свободы и преодоления испытаний, и для современных поколений она служит напоминанием о чувстве собственного достоинства и праве жить согласно собственным убеждениям и традициям, говорится в поздравлении президента Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева, предоставленном агентству.
"Свет свечи символизирует обновление души и стремление к высшим идеалам. Каждый вечер звучит благословение и рассказывается история Маккавейского восстания, напоминая будущим поколениям о важности памяти и сохранения исторической связи. Помимо домашних празднований, существует важная практика "обнародования чуда": многие ставят светильники возле окон, чтобы показать окружающим красоту и значимость Хануки", - подчеркнул Захарьяев.
Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры: именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
