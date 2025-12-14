Лидеры еврейских общин поздравили верующих с Ханукой

"Восстание Маккавеев и чудо Хануки показывают, что (в случае - ред.), если человек выступает за правое дело, направляет все усилия для достижения цели, он не только получает поддержку свыше, но и выбирает свою судьбу. Во II веке до нашей эры выбор стоял так: быть ли подчиненным чужой идеологии, отказаться ли от того, во что ты веришь, или быть свободным человеком, определяющим то, как он будет жить. Этот выбор в разных формах регулярно становится перед каждым, и я желаю, чтобы свет ханукальных огней разжигал силу в вашей душе", - говорится в поздравлении Бороды общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.