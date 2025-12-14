Рейтинг@Mail.ru
"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с резким призывом
02:16 14.12.2025 (обновлено: 03:22 14.12.2025)
"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с резким призывом
"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с резким призывом - РИА Новости, 14.12.2025
"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с резким призывом
ЕС находится в упадке из-за того, что там принимают решения такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в... РИА Новости, 14.12.2025
"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с резким призывом

Аналитик Эскобар заявил, что ЕС находится в упадке из-за таких, как Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ЕС находится в упадке из-за того, что там принимают решения такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. <…> Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Европа придумала для России взятку. Пусть думает дальше
29 ноября, 08:00
По его словам, население Европы должно сначала осознать, что именно такие люди несут ответственность за падение авторитета Европы на мировой арене, а уже потом начать что-то менять.
"Это зависит от населения отдельных европейских стран. Венгрия может подать пример, Словакия может последовать", — предположил Эскобар.
Каллас начали подвергать жестокой критике вскоре после ее утверждения на пост Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в июне 2024 года. Она не раз отмечалась противоречивыми заявлениями о России, украинском конфликте и исторических фактах. Так, выступая на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС, она назвала слова Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким". Подобные заявления неоднократно вызывали осуждение как в России и Китае, так и среди западных экспертов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Список жертв "агрессии России" от Каи Каллас все еще неполон
29 ноября, 08:00
 
