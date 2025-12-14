МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ЕС находится в упадке из-за того, что там принимают решения такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, население Европы должно сначала осознать, что именно такие люди несут ответственность за падение авторитета Европы на мировой арене, а уже потом начать что-то менять.
Каллас начали подвергать жестокой критике вскоре после ее утверждения на пост Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в июне 2024 года. Она не раз отмечалась противоречивыми заявлениями о России, украинском конфликте и исторических фактах. Так, выступая на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС, она назвала слова Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким". Подобные заявления неоднократно вызывали осуждение как в России и Китае, так и среди западных экспертов.
