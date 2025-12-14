В Испании оформили около 40 виз иностранцам, желающим переехать в Россию

"Услуги оказываются всем нашим гражданам вне зависимости от политических взглядов. При этом, российский загранпаспорт может быть не выдан, если заявитель находится в розыске, заочно осужден, имеет в России непогашенные долги или незакрытое судопроизводство. Тут важно отметить, что за последние несколько лет в Испании увеличилось количество релокантов из России, переехавших сюда по различным причинам, включая несогласие с действиями российской власти. Все они свободно обращаются в консульские загранучреждения в Мадриде и Барселоне", - сказал собеседник агентства.