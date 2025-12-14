Рейтинг@Mail.ru
Танки, кефир и буква "р": что иностранцы находят в России странным - РИА Новости, 14.12.2025
09:35 14.12.2025
Танки, кефир и буква "р": что иностранцы находят в России странным
Танки, кефир и буква "р": что иностранцы находят в России странным - РИА Новости, 14.12.2025
Танки, кефир и буква "р": что иностранцы находят в России странным
Француз четыре года учится произносить слово "жрать" и впервые видит президента вблизи. Голландец летит в тундру жить с оленеводами. Китайская семья приезжает в РИА Новости, 14.12.2025
Танки, кефир и буква "р": что иностранцы находят в России странным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве
Туристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Туристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Француз четыре года учится произносить слово "жрать" и впервые видит президента вблизи. Голландец летит в тундру жить с оленеводами. Китайская семья приезжает в Петербург — и первым делом едет не в Эрмитаж, а стрелять из калашникова. Что происходит? Почему иностранцы толпами осваивают Россию и что их здесь удивляет больше всего?

Голландец, который променял теплое море на тундру

Маркетолог из Голландии Махил Снейп уже десять лет живет в России. За это время успел жениться на русской, завести двоих детей и намотать по стране больше десяти тысяч километров.
Этим летом, пока россияне стремятся к теплому морю, Махил летит на Ямал — к оленеводам.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПутешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Карина Ивашко
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
"Я поеду туда, чтобы узнать, как живут оленеводы, как они выживают, насколько это тяжело. Мы будем жить с ними", — объясняет он.
"Вот так, раз-раз, туда-сюда... Десять минут назад под этой палкой чум еще стоял. Вот сейчас тут уже все вещи упакованы — и почти готовы уехать", — восхищается Махил скоростью кочевников.
А ночью он размышляет о главной дилемме: "Сейчас два часа ночи в тундре на Ямале. И знаешь, что тут хозяева — медведи. Идти в туалет или нет?"
© РИА Новости / Максим Деминов | Перейти в медиабанкБелые медведи у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России
Белые медведи у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Максим Деминов
Перейти в медиабанк
Белые медведи у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России

Не может произнести "Псков"

Томас Родригез из Бургундии живет в России четыре года. До переезда учился в Руане. Решил предложить миру немного другой взгляд на страну, чем тот, что транслируют французские СМИ.
"Когда мы рассматриваем французские СМИ, например, в России ничего не работает, люди очень злые... И поэтому я стал блогером, чтобы показать Россию, как это — Россия", — объясняет он.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Варлаамовский угол и реку Великую из окна ресторана "Трактир 903" в Пскове
Вид на Варлаамовский угол и реку Великую из окна ресторана Трактир 903 в Пскове - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Варлаамовский угол и реку Великую из окна ресторана "Трактир 903" в Пскове
Его видеоролики начинаются так: "Всем бонжур, это Томас, ваш любимый француз, и добро пожаловать в Псков. Так сложно это сказать, кстати. Псков, Псков, Псков".
Дальше — больше. Оказывается, для француза русский язык — это минное поле.
"Я не могу сказать глагол "жрать". Очень сложно сказать "храм", "Кремль" для нас, потому что "р" — это вообще невозможно для французов", — жалуется Томас.
Главным своим достижением за годы жизни в России он считает даже не то, что увидел Петербург (хотя это была его мечта), а то, что видел президента Владимира Путина.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
"Да-да-да, буквально в двух-трех метрах от себя. Это было странно, потому что я всегда его видел через экраны. Ну... Он обычный человек. Я видел президента, я был очень счастлив".

Китайская семья

Китаянка Чжоу Ши из провинции Шанси (недалеко от Пекина) привезла в Петербург всю семью: сына Лянькая, родного брата Юй Чжоу и его девушку Чжоу Мэн.
И первым делом они поехали не в Эрмитаж. Они отправились на армейский полигон под Петербургом.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
"Танк работает так громко, я не ожидал. Ведь на танке я катался впервые. Так же как и впервые здесь, в России, стрелял из автомата Калашникова. Это было захватывающе. Мне было очень интересно и очень понравилось", — делится впечатлениями Юй Чжоу.
А Чжоу Ши сначала испугалась автомата, но потом втянулась. "Можно еще раз попробовать?" — просит она.

Что не понравилось

С какими трудностями и странностями пришлось столкнуться иностранцам?
Томас называет самым страшным местом в России петербургскую Кунсткамеру. "Ну да, и гречка утром", — добавляет он со смехом.
© Фото с сайта kunstkamera.ruЗал Северной Америки с уникальными коллекциями, иллюстрирующими культуру, быт и традиции североамериканских индейцев
Зал Северной Америки с уникальными коллекциями, иллюстрирующими культуру, быт и традиции североамериканских индейцев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото с сайта kunstkamera.ru
Зал Северной Америки с уникальными коллекциями, иллюстрирующими культуру, быт и традиции североамериканских индейцев
Китайская семья добавляет: "Все понравилось, единственное — пробки не понравились", — честно признается Чжоу Ши.

Что понравилось

Когда Махил собирался переезжать в Россию, родные и друзья крутили пальцем у виска, припоминая все, что знали о стране: медведи на улицах, угрюмые русские. Но самого Махила волновало лишь одно — не отсутствие знания русского языка, а то, что он не сможет привычно питаться.
Он полюбил гречку. "Люблю гречку. Не с молоком, а с мясом, например, или с тушенкой, или вот какой-нибудь соус с овощами".
© iStock.com / Natalya UgryumovaГречневая каша с морковью
Гречневая каша с морковью - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© iStock.com / Natalya Ugryumova
Гречневая каша с морковью
Самое неожиданное открытие — это кефир. "Кефир хорошо с окрошкой. В общем, это мое любимое блюдо — окрошка. Так что да, знаю, привык и даже влюбился в эти продукты", — признается Махил.
Он подчеркивает: "Природа в России такая разнообразная. Второе, что я люблю здесь, в России, — это люди. Люди тут очень добрые, гостеприимные".
Еще он отмечает: "Россия — полностью безопасная страна. Я скажу больше: к иностранцам относятся с большим уважением".
Сын китаянки Чжоу Ши, Лянькай, добавляет: "В России мне понравилось молоко и мясо".

Военный туризм: новый тренд

Каналы о России глазами иностранцев буквально множатся в интернете, собирая сотни тысяч подписчиков по всему миру. Эта популярность во многом объясняется простым людским любопытством: а есть ли жизнь в стране, попавшей под несколько десятков тысяч санкций?
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве
Девушка в овощном отделе магазина Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве
Один из таких блогеров снимает видео в продуктовом магазине: "Вот, это мой сын Гилтон. Здесь мы проходим через этот прекрасный продуктовый магазин. Здесь есть абсолютно все. Назовите что угодно — и это у них есть".
Военный туризм под Петербургом переживает всплеск популярности: местные полигоны стали обязательной частью экскурсионных маршрутов. Гостей катают на БТР-80, дают возможность увидеть макет танка "Армата" и предлагают интерактивы с охолощенным оружием времен Великой Отечественной — от ЗИС-3 до миномета и РПГ.
"Иностранцы — это больше Китай, Индия, немножечко Испания и немножечко еще арабов", — рассказывает заместитель руководителя полигона Роман о том, откуда больше всего приезжает туристов.
© РИА Новости / Антон СкрипуновИранские болельщики в центре Москвы, 14 июня 2018 года
Иранские болельщики в центре Москвы. 14 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Иранские болельщики в центре Москвы, 14 июня 2018 года

Главное: хотят остаться навсегда

В конце разговора Томаса спрашивают: "Вы хотите здесь жить?" Его ответ звучит без колебаний: "Я не хочу. Я уже здесь живу. И я буду оставаться здесь, надеюсь, навсегда".
"Я не могу на сто процентов быть русским, конечно, но я понимаю, что здесь — дом", — добавляет он.
 
 
 
