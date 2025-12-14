Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне повреждена система центрального водоснабжения - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 14.12.2025
В Херсоне повреждена система центрального водоснабжения
В Херсоне повреждена система центрального водоснабжения
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной
Кран в ванной. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Система центрального водоснабжения повреждена в подконтрольном ВСУ Херсоне, заявляют в назначенной Киевом городской военной администрации.
"Повреждения получила система централизованного водоснабжения. Именно поэтому есть перебои с подачей воды даже по графику", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе. 13 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
