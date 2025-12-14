https://ria.ru/20251214/herson-2061953436.html
В Херсоне повреждена система центрального водоснабжения
Система центрального водоснабжения повреждена в подконтрольном ВСУ Херсоне, заявляют в назначенной Киевом городской военной администрации. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
